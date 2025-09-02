Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева назвал вероятного следующего соперника Армана Царукяна в UFC

Менеджер Махачева назвал вероятного следующего соперника Армана Царукяна в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель агентства Dominance MMA Management, а также популярный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз высказался о титульных претендентах в лёгком весе UFC.

«Ничего не изменилось. Джастин Гэтжи придерживается своей позиции». Я поддерживаю его на 100%. Правильно дать ему бой за титул. Если объявят, что титульный бой достанется Арману Царукяну до Джастина, я скажу — хорошо. Я согласен. Он — номер один, у него невероятная победная серия.

Но вы не можете сказать мне, что собираетесь дать титульный бой кому-то ещё, кроме Джастина или Армана. Похоже, Арман будет драться с Дэном Хукером, и я считаю, что, если учесть весь вклад Джастина Гэтжи в UFC, самое меньшее, что вы можете для него сделать, — это дать ему титульный бой против Топурии», — приводит слова менеджера MMAJunkie.

Напомним, Топурия — действующий чемпион лёгкой весовой категории, он стал обладателем вакантного пояса, одолев бразильца Чарльза Оливейру.

Царукян поддел Топурию, использовав собаку:

Материалы по теме
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android