Менеджер Махачева назвал вероятного следующего соперника Армана Царукяна в UFC

Основатель агентства Dominance MMA Management, а также популярный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз высказался о титульных претендентах в лёгком весе UFC.

«Ничего не изменилось. Джастин Гэтжи придерживается своей позиции». Я поддерживаю его на 100%. Правильно дать ему бой за титул. Если объявят, что титульный бой достанется Арману Царукяну до Джастина, я скажу — хорошо. Я согласен. Он — номер один, у него невероятная победная серия.

Но вы не можете сказать мне, что собираетесь дать титульный бой кому-то ещё, кроме Джастина или Армана. Похоже, Арман будет драться с Дэном Хукером, и я считаю, что, если учесть весь вклад Джастина Гэтжи в UFC, самое меньшее, что вы можете для него сделать, — это дать ему титульный бой против Топурии», — приводит слова менеджера MMAJunkie.

Напомним, Топурия — действующий чемпион лёгкой весовой категории, он стал обладателем вакантного пояса, одолев бразильца Чарльза Оливейру.

