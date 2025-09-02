Бриедис: Усику уже незачем боксировать

Трёхкратный чемпион мира латвиец Майрис Бриедис считает, что его бывшему сопернику, непобеждённому украинцу Александру Усику, больше не нужно выходить в ринг.

«Мне кажется, ему и правда уже незачем боксировать. Может быть, Итаума шокирует весь мир и нокаутирует Усика. Это бокс, здесь бывает всякое. Но я не думаю, что Усик согласится на Итауму. Скорее всего, Александр проведёт ещё один бой и уйдёт на покой», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го — абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го — двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.