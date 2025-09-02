Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Аспиналла: не расстроюсь, если Том завтра завершит карьеру

Отец Аспиналла: не расстроюсь, если Том завтра завершит карьеру
Комментарии

Эндрю Аспиналл, отец чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла, высказался о карьере сына.

«Меня волнует лишь сроки завершения его карьеры и его здоровье. Он всё ещё хочет кое-что доказать, и я по-прежнему поддерживаю его в этом. Если он захочет уйти, он может уйти. Я не расстроюсь, если он завтра завершит карьеру», — приводит слова Аспиналла TNT Sports.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Аспиналл проведёт защиту против француза Сириля Гана.

Ранее Кёртис Блэйдс сказал, что нужно для победы над Томом Аспиналлом.

Материалы по теме
Кёртис Блэйдс сказал, что нужно для победы над Томом Аспиналлом

Том Аспиналл сбил грушу во время отработки ударной техники:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android