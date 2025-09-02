Отец Аспиналла: не расстроюсь, если Том завтра завершит карьеру

Эндрю Аспиналл, отец чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла, высказался о карьере сына.
«Меня волнует лишь сроки завершения его карьеры и его здоровье. Он всё ещё хочет кое-что доказать, и я по-прежнему поддерживаю его в этом. Если он захочет уйти, он может уйти. Я не расстроюсь, если он завтра завершит карьеру», — приводит слова Аспиналла TNT Sports.
Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Аспиналл проведёт защиту против француза Сириля Гана.
Том Аспиналл сбил грушу во время отработки ударной техники: