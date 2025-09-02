Скидки
«$ 300 тысяч — чтобы я начал думать». Тактаров — про бой с Орловским

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о возможности поединка с экс-чемпионом UFC белорусом Андреем Орловским.

«Должна быть подготовка на протяжении шести месяцев, а также должен быть проведён разминочный бой и определённые правила должны быть, которые мне подходят, то есть не три раунда по пять минут. Я бы всё-таки выбрал модель, когда поединок идёт без перерывов 30 минут, чтобы мог выстроить тактический рисунок боя и я имел шанс победить. По скорости и остальным аспектам я явно буду уступать, кроме партера. Не знаю, какая сумма должна быть, чтобы меня убедить. Мне неплохо платят на киносъёмках.

Для начала должно быть $ 300 тыс. Это чтобы я начал думать. Потом надо смотреть. И это с Орловским. По крайней мере, я знаю его слабые места. Психология Андрея понятна. Есть люди, с которыми не стал бы соглашаться даже за деньги драться», — сказал Тактаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

