Бахрам Муртазалиев ответил, есть ли у Кроуфорда шансы в бою с Канело

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Это действительно бой, где всё 50 на 50. Я считаю, что Кроуфорд может победить Канело судейским решением, если не пропустит ничего тяжёлого. Если Канело быстро поймает его… это другая история. Канело очень силён не только для своего дивизиона — для всех дивизионов, где он выступал», — приводит слова Муртазалиева издание The Ring.

Напомним, поединок Альварес — Кроуфорд состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).