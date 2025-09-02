Легендарный рефери UFC назвал самого неудобного соперника для Топурии в лёгком весе

Легендарный рефери MMA «Большой» Джон Маккарти назвал, по его мнению, самого неудобного соперника для действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии.

«Мне кажется, Топурии будет нелегко с Царукяном, это самый неудобный противник для него в лёгком весе. Парни из UFС хотели бы провести бой Топурия — Махачев, если Ислам сможет стать чемпионом [в полусреднем весе]. По уровню внимания бой Илии и Ислама подбирается к противостоянию Хабиба и Конора. И Царукян — единственный, кто может испортить этот план», — сказал Маккарти в подкасте Weighting In.

Царукян гонится за уткой, высмеивая поведение Топурии: