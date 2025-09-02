Скидки
Бокс/ММА Новости

«Нет проблем». Непобеждённый кубинец заявил о готовности к боям с Бетербиевым и Биволом

Непобежденный кубинский боксер Ослейс Иглесиас (13-0, 12 KO), выступающий во втором среднем весе (до 76,2 кг), заявил о готовности к переходу в полутяжелый дивизион (до 79,4 кг) и боям с его лидерами – россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, а также американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Я открыт для перехода в 79,4 кг, чтобы драться с Дэвидом Бенавидесом, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Нет проблем, погнали», — приводит слова Иглесиаса издание The Ring.

Напомним, 4 сентября в Монреале (Канада) Иглесиас проведет защиту мирового титула по версии IBO против россиянина Владимира Шишкина (16-1, 10 KO).

