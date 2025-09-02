Российский боец UFC Алексеева оценила шансы Вэйли Чжан в поединке с Валентиной Шевченко

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала организацию поединка за титул в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Очень интересный бой. Вэйли удивила, когда решила подняться к Шевченко. Она, конечно, очень крутой и разносторонний боец, но буду болеть за Валю и в её победе не сомневаюсь. Думаю, что она будет доминировать и комбинировать в бою, переходя из работы в стойке в борьбу. Чжан – не подарок, но Шевченко физически крепче. Уверена, что в лагере Вэйли будут разрабатывать особую тактику под Валентину, но всё-таки считаю, что Шевченко или задушит её, или победит единогласным решением», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.