Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец UFC Алексеева оценила шансы Вэйли Чжан в поединке с Валентиной Шевченко

Российский боец UFC Алексеева оценила шансы Вэйли Чжан в поединке с Валентиной Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала организацию поединка за титул в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Очень интересный бой. Вэйли удивила, когда решила подняться к Шевченко. Она, конечно, очень крутой и разносторонний боец, но буду болеть за Валю и в её победе не сомневаюсь. Думаю, что она будет доминировать и комбинировать в бою, переходя из работы в стойке в борьбу. Чжан – не подарок, но Шевченко физически крепче. Уверена, что в лагере Вэйли будут разрабатывать особую тактику под Валентину, но всё-таки считаю, что Шевченко или задушит её, или победит единогласным решением», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стало известно, с кем и когда проведёт защиту титула UFC Валентина Шевченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android