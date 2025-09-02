Скидки
Бокс/ММА Новости

Стали известны место и дата следующего боя звезды UFC Армана Царукяна — источник

Комментарии

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян выступит на турнире UFC в Катаре, который состоится 22 ноября. Об этом информирует телеграм-канал REDFURYMMA.

При этом источник добавляет, что на данный момент имя соперника Армана неизвестно, так как контракт на поединок ещё не подписан.

В данный момент Царукян идёт на серии из четырёх побед. В последнем поединке, который состоялся в апреле 2024 года, Арман встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его судейским решением. В общей сложности на счету спортсмена в ММА 22 победы и три поражения.

Кардиотренировка Чимаева, Царукяна и Пико:

Комментарии
