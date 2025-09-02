Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый боец UFC: у Волкановски есть пробелы, и я собираюсь этим воспользоваться

Непобеждённый боец UFC: у Волкановски есть пробелы, и я собираюсь этим воспользоваться
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств Лерон Мёрфи поделился мнением о потенциальном поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Я технарь. Стараюсь смотреть много видео разных поединков и вижу пробелы в игре Волкановски. Так что собираюсь этим воспользоваться», — сказал Мёрфи на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.

Мёрфи к данному моменту в рамках смешанных единоборств принял участие в 18 поединках, в которых одержал 17 побед (восемь — нокаутом). Ещё один бой с его участием завершился вничью. На счету Волкановски в ММА 27 побед (13 — нокаутом) при четырёх поражениях.

Материалы по теме
Волкановски бросил вызов непобеждённому Мёрфи

Дочери Волкановски играют с его чемпионскими поясами:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android