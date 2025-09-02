Непобеждённый боец UFC: у Волкановски есть пробелы, и я собираюсь этим воспользоваться

Британский боец смешанных единоборств Лерон Мёрфи поделился мнением о потенциальном поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Я технарь. Стараюсь смотреть много видео разных поединков и вижу пробелы в игре Волкановски. Так что собираюсь этим воспользоваться», — сказал Мёрфи на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.

Мёрфи к данному моменту в рамках смешанных единоборств принял участие в 18 поединках, в которых одержал 17 побед (восемь — нокаутом). Ещё один бой с его участием завершился вничью. На счету Волкановски в ММА 27 побед (13 — нокаутом) при четырёх поражениях.

