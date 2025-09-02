Скидки
Отец чемпиона UFC Тома Аспиналла высказался о возможном бое сына в боксе

Эндрю Аспиналл, отец чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла, поделился мнением о потенциальном боксёрском поединке сына.

«Я бы хотел, что он принял участие в боксёром поединке, за который получил бы хорошие деньги. Боксёры получают в сто раз больше. Более чем в сто раз больше, и я не понимаю, почему у такого талантливого человека, как Том, не должно быть части от этих денег. UFC не платит столько. Было бы здорово. По сравнению с заработком спортсменов в других видах спорта – а мы общались со многими из них – Том зарабатывает недостаточно. А ведь он один из лучших», — сказал Аспиналл-старший на канале Tom Aspinall Official в YouTube.

Отец Аспиналла: не расстроюсь, если Том завтра завершит карьеру

Том Аспиналл сбил грушу во время отработки ударной техники:

