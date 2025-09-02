Скидки
Макгрегор ответил, выставит ли свою кандидатуру на выборы президента Ирландии в ноябре

Макгрегор ответил, выставит ли свою кандидатуру на выборы президента Ирландии в ноябре
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу возможного участия в президентских выборах Ирландии. У спортсмена поинтересовались, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру. Конор заявил, что уже собрал необходимые голоса.

«Я собрал голоса. Призыв Ирландии будет услышан. Я здесь ради воли народа. Те, кто присоединится к моей политике, станут спасителями нашей великой нации. Они пройдут по улицам Ирландии под аплодисменты. Ирландия навеки!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Выборы президента Ирландии пройдут в ноябре. Сейчас президентом страны является 84-летний Майкл Хиггинс.

Макгрегор провёл спарринг:

