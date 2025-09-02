Альварес: бой с Кроуфордом важен для моего наследия

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что его бой против Терренса Кроуфорда отличается от предыдущих и имеет большое значение для его спортивного наследия.

«Этот бой с Терренсом Кроуфордом отличается. Вы ощущаете это сразу и понимаете, насколько он важен для моего наследия», — приводит слова Альвареса The Ring.

Бой между Саулем Альваресом и Терренсом Кроуфордом пройдёт 13 сентября в Эр-Рияде. В своём последнем бою Альварес одолел Уильяма Скалла единогласным решением судей.

Ранее чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.