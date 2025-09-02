Скидки
Бокс/ММА Новости

«Это неуважительно». Биспинг высказался о фаворите в бою Махачева и Делла Маддалены

«Это неуважительно». Биспинг высказался о фаворите в бою Махачева и Делла Маддалены
Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой – обладателем титула UFC в полусреднем весе. Противостояние состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Ислам Махачев считается фаворитом, и это какое-то безумие. Думаю, это немного неуважительно по отношению к Джеку Делла Маддалене. У него победная серия из 18 боёв, он только что одолел Белала Мухаммада. Он отборонялся против всех тейкдаунов, он побеждал грэпплеров и раньше», — сказал Биспинг на канале Bloody Elbow в YouTube.

Махачев отказался отдыхать перед боем с Делла Маддаленой:

