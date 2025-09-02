Скидки
С Джона Джонса сняли обвинения по скандальному делу с полуобнажённой женщиной и ДТП

С Джона Джонса сняли обвинения по скандальному делу с полуобнажённой женщиной и ДТП
Обвинения, которые выдвигались против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса по делу об оставлении места аварии, полностью сняты. Об этом рассказала адвокат спортсмена Кристофер Додд. В июне сообщалось, что Джонс попал в ДТП и скрылся с места аварии, оставив в машине полуобнажённую женщину в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы были полностью оправданы. С самого начала мы объясняли, что женщина выдвинула ложные обвинения против Джона, пытаясь избежать ареста за вождение в нетрезвом виде. К сожалению, полиция приняла это заявление, не взвесив должным образом все факты. Как только соответствующие документы были, наконец, обнародованы полицейским управлением, из записей телефонных разговоров Джона стало неоспоримо ясно, что его и близко не было рядом с местом аварии.

Мы благодарны окружной прокуратуре за то, что она нашла время для тщательного и справедливого рассмотрения этого дела, что в конечном итоге подтвердило невиновность Джона. В то же время вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что столь важные доказательства были проигнорированы, из-за чего Джону пришлось без необходимости терпеть это испытание. Наше расследование того, как это произошло, продолжается», — приводит заявление Додда на своей странице в социальных сетях журналист Аарон Бронстетер.

Джон Джонс купается в бассейне с дагестанскими бойцами:

