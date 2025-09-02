«Наелся пиццы до отвала». Гэтжи вспомнил, как вместо Хабиба вышел на бой с Фергюсоном

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи вспомнил, как промоушен предложил ему принять участие в поединке с соотечественником Тони Фергюсоном. Изначально бой с Фергюсоном должен был провести россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако противостояние в итоге сорвалось, и лига предложила Гэтжи выйти на коротком уведомлении вместо Хабиба. Джастин включился в тренировочный процесс, но через несколько дней ему сообщили, что бой всё-таки не состоится.

«Они мне сказали, что бой отменяется. Тогда я заказал пиццу и наелся до отвала. А на следующее утро они звонят мне опять и говорят, что бой всё-таки в силе. Я такой: «Что за?» – приводит слова Гэтжи портал Home of Fight в социальных сетях со ссылкой на подкаст Hot Wash.

Тони Фергюсон плачет после первой за шесть лет победы: