Марина Мороз дисквалифицирована на год за положительный тест на мельдоний

Боец UFC Марина Мороз (11-6 | 6-6 UFC) отстранена от соревнований сроком на один год из-за положительного допинг-теста на мельдоний. Препарат был назначен спортсменке врачом, однако эта информация не была внесена в обязательную декларацию антидопинговому агентству. Мороз сможет вернуться к выступлениям 17 июля 2026 года.

По информации CSAD, допинг-проба Мороз, взятая 25 июня 2025 года во Флориде, показала наличие мельдония. Повторный тест от 16 июля 2025 года также оказался положительным, но был засчитан как единое нарушение, поскольку спортсменку не уведомили о первом результате до момента сдачи второй пробы. Мороз предоставила медицинскую документацию, подтвердившую, что препарат был назначен врачом, однако она не сообщила врачу о статусе тестируемого спортсмена, не проверила запрещённость вещества и не подала заявку на терапевтическое использование. С учётом сотрудничества спортсменки и ограниченного периода приёма CSAD сократило стандартный срок дисквалификации с двух лет до одного.

Марина Мороз провела свой последний бой 9 марта 2024 года с Джоан Калдервуд на турнире UFC 299. Тогда она уступила сопернице, и сейчас её серия поражений в UFC составляет три поединка подряд. Украинская спортсменка выступает в организации с 2015 года, проведя в ней 12 боёв.