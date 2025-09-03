Дуэйн Джонсон сбросил до 27 кг ради роли бойца ММА Марка Керра в фильме «Крушащая машина»

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон появился на Венецианском кинофестивале в честь премьеры кинокартины «Крушащая машина» режиссера Бенни Сафди со своим участием. Ради роли в фильме Джонсон заметно похудел. По подсчётам поклонников, ради роли бойца ММА Марка Керра 53-летний актёр сбросил примерно 27 килограммов.

Фильм «Крушащая машина» рассказывает о карьере и личных испытаниях чемпиона по смешанным единоборствам Марка Керра. Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Джонсон появился на красной дорожке вместе с партнёршей по фильму Эмили Блант.

Ранее рестлер подробнее делился деталями подготовки к образу бойца ММА Марка Керра.