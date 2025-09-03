Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дуэйн Джонсон сбросил до 27 кг ради роли бойца ММА Марка Керра в фильме «Крушащая машина»

Дуэйн Джонсон сбросил до 27 кг ради роли бойца ММА Марка Керра в фильме «Крушащая машина»
Комментарии

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон появился на Венецианском кинофестивале в честь премьеры кинокартины «Крушащая машина» режиссера Бенни Сафди со своим участием. Ради роли в фильме Джонсон заметно похудел. По подсчётам поклонников, ради роли бойца ММА Марка Керра 53-летний актёр сбросил примерно 27 килограммов.

Фильм «Крушащая машина» рассказывает о карьере и личных испытаниях чемпиона по смешанным единоборствам Марка Керра. Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Джонсон появился на красной дорожке вместе с партнёршей по фильму Эмили Блант.

Ранее рестлер подробнее делился деталями подготовки к образу бойца ММА Марка Керра.

Материалы по теме
Дуэйн Джонсон рассказал, как готовился к роли Марка Керра в фильме «Крушащая машина»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android