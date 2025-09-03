Рестлера Сайко Стю выписали из больницы после избиения сыном Рэмпейджа Джексона

Рестлер Сайко Стю (настоящее имя — Стюарт Смит) вернулся домой после госпитализации, которую проходил из-за скандального инцидента с участием сына бывшего чемпиона UFC и Pride Куинтона Джексона, также известного как Рэмпейдж.

«Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и был без сознания, когда его доставили в отделение неотложной помощи. Среди полученных травм – повреждения верхней и нижней челюстей, рваная рана верхней губы и перелом верхней челюсти, который привёл к потере нескольких зубов. Ему предстоит долгий путь к восстановлению, но он сохраняет бодрость духа», – написала жена Сайко Стю в социальных сетях.

Напомним, сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона Раджа Джексон жестоко избил Сайко Стю на турнире Knokx Pro Wrestling. Во время одной из схваток Раджа поднялся на ринг, схватил Смита, выполнил амплитудный бросок, после чего пересел на него и нанёс ему порядка 20 безответных ударов по лицу. Полиция расследует данный инцидент.