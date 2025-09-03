Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рестлера Сайко Стю выписали из больницы после избиения сыном Рэмпейджа Джексона

Рестлера Сайко Стю выписали из больницы после избиения сыном Рэмпейджа Джексона
Аудио-версия:
Комментарии

Рестлер Сайко Стю (настоящее имя — Стюарт Смит) вернулся домой после госпитализации, которую проходил из-за скандального инцидента с участием сына бывшего чемпиона UFC и Pride Куинтона Джексона, также известного как Рэмпейдж.

«Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и был без сознания, когда его доставили в отделение неотложной помощи. Среди полученных травм – повреждения верхней и нижней челюстей, рваная рана верхней губы и перелом верхней челюсти, который привёл к потере нескольких зубов. Ему предстоит долгий путь к восстановлению, но он сохраняет бодрость духа», – написала жена Сайко Стю в социальных сетях.

Напомним, сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона Раджа Джексон жестоко избил Сайко Стю на турнире Knokx Pro Wrestling. Во время одной из схваток Раджа поднялся на ринг, схватил Смита, выполнил амплитудный бросок, после чего пересел на него и нанёс ему порядка 20 безответных ударов по лицу. Полиция расследует данный инцидент.

Материалы по теме
Видео
Сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона избил рестлера в прямом эфире
Материалы по теме
Жуткая история в реслинге. Сын экс-чемпиона UFC избил человека до полусмерти
Жуткая история в реслинге. Сын экс-чемпиона UFC избил человека до полусмерти
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android