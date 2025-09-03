Джон Джонс сделал заявление после снятия обвинений по делу с полуобнажённой женщиной и ДТП

Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал снятие обвинений по делу об оставлении места аварии. В июне сообщалось, что спортсмен попал в ДТП, после чего скрылся, оставив в машине полуобнажённую женщину в состоянии алкогольного опьянения. Ранее адвокат Джонса заявил, что обвинения с бойца полностью сняты.

«Хотел бы начать с благодарности окружной прокуратуре за тщательный анализ фактов и, и моё полное оправдание. Я всегда верил в важность истины и справедливости. Доказательства говорили сами за себя. Простой факт заключается в следующем: меня никогда там не было. В ту ночь я даже не выходил из дома, и все факты подтверждали это. В моём случае решение приняли поспешно – ещё до того, как были собраны какие-либо реальные доказательства. Я понимаю, что в глазах общественного позиция обвинения могла показаться правдоподобной, особенно учитывая мои прошлые ошибки. Но к тому времени, как эти заявления были обнародованы, я только завершил карьеру, и этот момент был у меня украден человеком, выдвинувшим ложные обвинения, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде и реальной ответственности.

Я искренне надеюсь, что правоохранительные органы Альбукерке привлекут этого человека к ответственности. Мне не только помешали нормально завершить карьеру, но и создали впечатление, что наша полиция проявила халатность. Крайне тревожно, что в современном мире одно ложное обвинение может лишить человека столь многого ещё до того, как будут рассмотрены какие-либо доказательства», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме С Джона Джонса сняли обвинения по скандальному делу с полуобнажённой женщиной и ДТП

Джон Джонс дебютировал в кино: