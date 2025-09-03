«Плохая идея». Биспинг указал, чего нужно избегать Махачеву в бою с Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался относительно предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой – обладателем титула UFC в полусреднем весе. Их бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Если они будут боксировать, то, учитывая мастерство Джека в этом компоненте, понимаешь, что для Ислама это стало бы плохой идеей. У Джека хороший бокс, и к тому же он здорово работает на ногах. Для него это будет очень выгодно. Он знает, как защититься от тейкдаунов. Он знает, как действовать на спине. Он может подняться», — сказал Биспинг на канале Bloody Elbow в YouTube.

