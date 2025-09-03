Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал величайшего легковеса в истории ММА

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев является величайшим бойцом ММА в лёгком весе в истории. При этом Биспинг подчеркнул, что австралиец Джек Делла Маддалена всё же может победить Махачева.

Ислам и Джек сразятся 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322. Поединок будет проходить рамках полусреднего веса, куда поднялся Махачев. Делла Маддалена является чемпионом этого дивизиона.

«Да, я понимаю, почему Ислам считается фаворитом. Это опытный боец. Величайшим боец в лёгком весе, которого когда-либо видел спорт, но не удивляйтесь, если Джек Делла Маддалена добьётся своего», — сказал Биспинг на канале Bloody Elbow в YouTube.

Махачев провёл день ног перед поединком с Делла Маддаленой: