Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал величайшего легковеса в истории ММА

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал величайшего легковеса в истории ММА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев является величайшим бойцом ММА в лёгком весе в истории. При этом Биспинг подчеркнул, что австралиец Джек Делла Маддалена всё же может победить Махачева.

Ислам и Джек сразятся 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322. Поединок будет проходить рамках полусреднего веса, куда поднялся Махачев. Делла Маддалена является чемпионом этого дивизиона.

«Да, я понимаю, почему Ислам считается фаворитом. Это опытный боец. Величайшим боец в лёгком весе, которого когда-либо видел спорт, но не удивляйтесь, если Джек Делла Маддалена добьётся своего», — сказал Биспинг на канале Bloody Elbow в YouTube.

Материалы по теме
«Плохая идея». Биспинг указал, чего нужно избегать Махачеву в бою с Делла Маддаленой

Махачев провёл день ног перед поединком с Делла Маддаленой:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android