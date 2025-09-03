Борральо: я больше француз, чем Имавов

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Я родом из бразильского города Сан-Луис, основанного французами. Чувствую себя в Париже как дома. Я больше француз, чем Нассурдин», — сказал Борральо на пресс-конференции.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В последнем бою на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным судейским решением американского экс-претендента Джареда Каннонье.