Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Имавов — Борральо

Комментарии

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между французом Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Я ставлю на победу Кайо, хотя это равный бой. Кайо вырвет победу. Поединок состоится во Франции, дома у Имавова, и я не знаю, как на нём это скажется. Ставлю на победу Борральо решением судей. У Имавова будет преимущество в борьбе, но руками и ногами он работает хуже», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Борральо высказался о предстоящем поединке с Имавовым.

