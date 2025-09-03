Скидки
Лерон Мёрфи сказал, с кем должен сразиться Евлоев, чтобы получить бой за титул UFC

Британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Лерон Мёрфи назвал несколько боёв в дивизионе, которые, по его мнению, должны состояться в ближайшем будущем.

«Думаю, должен состояться мой бой с Волкановски, а Мовсар подерётся с победителем боя Силва – Лопес за место претендента. Если я выиграю, я был бы рад защищать свой титул в Великобритании в марте», — написал Мёрфи в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся в августе на турнире UFC 319 в Чикаго (США), Мёрфи нокаутировал американца Аарона Пико.

