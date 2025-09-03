Американский боец UFC: Анкалаеву будет легко в реванше с Перейрой, он нашёл ключи

Американский боец UFC Джеральд Миршерт высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Анкалаев победит. Ему будет легко, поскольку он нашёл ключи к Перейре в первом бою. Магомед заберёт реванш», — сказал Миршерт в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Напомним, первый бой Анкалаева и Перейры состоялся на UFC 313 в марте и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Материалы по теме Тренер Анкалаева: Чимаев неплохо подрался бы с Перейрой

Анкалаев тренирует ударную технику к реваншу с Перейрой