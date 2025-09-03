«Не конкурируйте в борьбе». Деметриус Джонсон сказал, что нужно для победы над Двалишвили

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о действующем обладателе титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Если бы я дрался с Мерабом, то постоянно оказывал бы на него давление. Если он проводит тейкдаун, нужно наказывать его за это, а не соперничать с ним в борьбе. В партере он предпочитает оставаться в гарде, поэтому нужно толкать его в лицо, вставлять колено, бить и выбираться.

Если вы оказываетесь в клинче, бейте коленями, локтями и руками. А когда он выходит из клинча, бейте хуки справа, мидл-кики и хай-кики. С ним нужно постоянно поддерживать высокий темп», — сказал Джонсон в подкасте Simple Man Podcast.