«Думаю, пора начать». Забит Магомедшарипов опубликовал фото с тренировки

«Думаю, пора начать». Забит Магомедшарипов опубликовал фото с тренировки
Комментарии

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение спортивной карьеры. Россиянин опубликовал фотографию из боксёрского ринга.

«Думаю, пора начать», — написал Магомедшарипов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Забита Магомедшарипова

Забиту Магомедшарипову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2014-го по 2016-й выступал в ACB (ныне – ACA), где становился чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг).

В 2017 году дебютировал в UFC, где провёл шесть боёв, во всех одержав победы. В июне 2022 года объявил о завершении карьеры.

