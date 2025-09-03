Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Волкановски сообщил о рождении четвёртой дочери

Алекс Волкановски сообщил о рождении четвёртой дочери
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сообщил о рождении четвёртой дочери, названной Риа.

«Риа Волкановски. Родилась 2 сентября в 15:48 весом 1,98 кг. Риа появилась на свет немного раньше срока, но чувствует себя отлично. Мама, как всегда, справилась просто великолепно. Всегда так горжусь тем, как она справляется. Отличная работа, мама! Благословлены четырьмя прекрасными девочками», — написал Волкановски в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Ожидается, что следующий поединок Волкановски проведёт в декабре против четвёртого номера рейтинга британца Лерона Мёрфи.

