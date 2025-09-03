Сауль Альварес: 14 сентября Кроуфорд осознает разницу в уровнях

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я просто озвучил факты. Я не сказал ни слова вранья. Таковы факты. Может, у него и были хорошие соперники, но между хорошими и элитными есть разница.

Это будет противостояние двух лучших бойцов, двух бойцов из рейтинга pound-for-pound. 14 сентября он осознает разницу в уровнях», — приводит слова Альвареса издание The Ring.

Ранее Бахрам Муртазалиев ответил, есть ли у Кроуфорда шансы в бою с Канело.