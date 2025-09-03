Скидки
Тренер Махачева: если Ислам возьмёт второй пояс UFC, то войдёт в число величайших

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал анонс поединка россиянина за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам ждал этого, и теперь всё зависит от него. Если он возьмёт второй пояс, то докажет, что входит в число величайших. Делла Маддалена очень опасен, он хорош как технически, так и ментально. Все, кто помогает Исламу, понимают, что перед нами стоит сложнейшая задача», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

