Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Имавов — Борральо

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке между французом Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Интересный бой, они оба на подъёме. Мне кажется, что поединок пройдёт в стойке, поскольку они примерно равны в борьбе. Я бы поставил на победу Имавова судейским решением, он более техничен, если говорить о ногах.

И ещё один момент… Борральо был запасным на UFC 319. Очень тяжело сгонять вес дважды за месяц», — сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

