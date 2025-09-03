Борральо сказал, как завершится его поединок с Имавовым

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом Нассурдином Имавовым, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Я должен выйти и продемонстрировать доминирование. Неважно, будет ли это победа приёмом, нокаутом или решением. Главное, чтобы поединок получился хорошим. В таком случае я буду следующим драться за титул. Намерен доминировать над ним и финишировать в четвёртом раунде», — сказал Борральо в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Кайо Борральо вместе с сыном готовится к бою с Имавовым: