Главная Бокс/ММА Новости

Борральо сказал, как завершится его поединок с Имавовым

Борральо сказал, как завершится его поединок с Имавовым
Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом Нассурдином Имавовым, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Я должен выйти и продемонстрировать доминирование. Неважно, будет ли это победа приёмом, нокаутом или решением. Главное, чтобы поединок получился хорошим. В таком случае я буду следующим драться за титул. Намерен доминировать над ним и финишировать в четвёртом раунде», — сказал Борральо в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Имавов — Борральо

Кайо Борральо вместе с сыном готовится к бою с Имавовым:

