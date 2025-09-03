Брат Илии Топурии проведёт следующий бой против бойца из Казахстана — Marca

29-летний испано-грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Александр Топурия проведёт следующий поединок против 27-летнего бойца UFC, который представляет Казахстан, Бекзата Алмахана 22 ноября в Дохе (Катар) на турнире UFC Fight Night 265. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает авторитетная газета Marca.

Согласно имеющейся информации, оба бойца дали устное согласие и в ближайшее время бой будет анонсирован официально.

Напомним, Александр является старшим братом 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии. В своём рекорде он имеет шесть побед и одно поражение.

Бекзат, в свою очередь, к настоящему моменту записал на свой счёт 12 побед и два поражения.