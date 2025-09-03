Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов объяснил, почему Махачев победит Делла Маддалену

Усман Нурмагомедов объяснил, почему Махачев победит Делла Маддалену
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между бывшим обладателем титула UFC в категории до 70 кг соотечественником Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой возглавит турнир UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

«Ислам станет чемпионом UFC в полусреднем весе, поскольку у него есть все навыки для этого. К тому же его способности лучше, если сравнивать с Джеком. У Делла Маддалены есть только бокс. Если Ислам сможет реализовать перевод, то будет контролировать весь раунд. Когда Махачев удерживает оппонента, то для него всё кончено. Посмотрим. Конечно, Исламу будет нелегко, поскольку бой пройдёт в новом для него весе. Духовно же Ислам очень сильный парень», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.

