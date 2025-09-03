Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Да ладно, как он может быть лучшим легковесом в мире?!» Усман Нурмагомедов — о Топурии

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выразил уверенность, что 28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия не является лучшим действующим бойцом ММА в лёгком весе в мире.

«Да ладно, как Илия может быть лучшим легковесом в мире прямо сейчас? Он провёл всего один поединок в этой весовой. У меня за плечом 19 боёв в лёгкой категории. Я побеждал бывших чемпионов. Думаю, мой послужной список лучше, чем у него. Сколько у него боёв? 14? У меня 14 досрочных побед в карьере.

И после того, как я прикончу этого парня (имеется в виду Пол Хьюз. — Прим. «Чемпионата»), я стану лучшим легковесом в мире», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.

