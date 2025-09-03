Инсайдер: Тагир Уланбеков проведёт следующий бой против бывшего чемпиона Bellator и Rizin

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков проведёт следующий бой против бывшего чемпиона Rizin и Bellator в категории до 57 кг японца Кёдзи Хоригути на турнире UFC Fight Night 265, который пройдёт 22 ноября в Дохе (Катар). Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер под ником @realkevink на своей странице в социальной сети Х.

Тагиру 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств российский атлет выступает с июля 2013 года. В своём рекорде Уланбеков имеет 17 побед и два поражения.

Кёдзи также 34 года. На профессиональном уровне японский атлет выступает с мая 2010 года. Хоригути имеет в своём рекорде 34 победы и пять поражений.