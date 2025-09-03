Тренер Махачева назвал бывшего бойца UFC, который мог бы стать чемпионом в трёх весовых

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выразил сомнение в способностях своего подопечного стать чемпионом лиги в трёх весовых категориях, отметив, что на такое был способен лишь член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Думаю, что легко чемпионом UFC в трёх весовых категориях мог бы стать Хабиб, насчёт Ислама я не уверен. Более того, не могу сказать, чего хочет сам Махачев. У Хабиба были способности для этого, но это не была его цель. Я понимаю, что Ислам хочет подняться в полусредний вес и взять второй пояс ради укрепления наследия.

На мой взгляд, Махачев должен провести несколько защит титула в полусреднем весе. Надо будет также посмотреть, как он себя станет чувствовать в новой категории», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.