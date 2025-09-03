Скидки
«Он был великим бойцом, но больше не станет прежним». Волкановски — о Макгрегоре

Комментарии

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался в адрес бывшего двойного чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора.

«Конор был великим бойцом. Он даже немного опередил своё время и был действительно хорош на пике. Не думаю, что люди с уважением относятся к нему. Макгрегор был очень сильным. Но теперь всё это в прошлом. Конор больше никогда не станет прежним», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

