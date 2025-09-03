«Будет нелегко». Тренер Махачева призвал Делла Маддалену не недооценивать стойку Ислама

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, призвал действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену не недооценивать ударную технику своего подопечного.

«Надеюсь, что Джек не будет верить в это [то, что у Ислама плохая стойка], поскольку, когда он выйдет на бой с Махачевым, то поймёт, что всё не так. Ислам ни в коим случае не будет лёгким соперником для кого бы то ни было. Любому бойцу ММА, который умеет работать в стойке, будет нелегко с ним. Не судите строго по тому, что видите. Когда вы дерётесь с Исламом, это другое. Я уже 11 лет наблюдал за Махачевым, как он просто уничтожает всех в стойке и тех, кто намного лучше его в стойке», — приводит слова Мендеса портал MMA Fighting.