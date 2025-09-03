Скидки
«Да начнётся игра». Уайлдер обратился к Нганну с предложением провести бой по боксу

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер обратился к экс-обладателю титула UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцу PFL камерунцу Фрэнсису Нганну с предложением провести бой по боксу.

«Мы два сильных парня и хотим проверить свою силу друг против друга раз и навсегда. Фрэнсис, погнали, детка. Твоя сила против моей силы. Да начнётся игра», — приводит слова Уайлдера аккаунт Championship Riunds в социальной сети X.

Фрэнсису 38 лет. В своём рекорде Хищник имеет 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Боец идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.

Уайлдеру 39 лет. В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В своём рекорде Бронзовый бомбардировщик имеет 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

