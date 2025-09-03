Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Очевидный выбор». Волкановски раскрыл, с кем он мечтает подраться

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что мечтает подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

— С кем ты мечтаешь подраться?
— Наверное, это Конор. Многие могут сказать, что это очевидный выбор. Послушайте, Макгрегор был частью полулёгкого веса, когда обрёл статус суперзвезды. Положение, в котором ты оказываешься, просто подравшись с ним… Это самый быстрый способ получить популярность. Бой с ним — это платформа для зарабатывания денег и имиджа, — приводит слова Волкановским портал AgFight.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

