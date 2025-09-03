«Это расплата за то, сколько пота и крови я пролил». Махачев — о лидерстве в рейтинге Р4Р

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поделился мыслями насчёт того, что до недавнего времени он занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Осознания, что я сделал нечто нереальное, у меня нет, честно говоря. Рад, что смог стать номером один в мире. Это расплата за всё, что я делал. Сколько пота и крови ты пролил, столько труда — и что достиг этих вершин. Желаю бойцам-профессионалам почувствовать это. Очень многие ребята отдают всю свою жизнь ради этого спорта. Не все доберутся, но не хочется уходить, не добравшись наверх», — сказал Махачев в интервью для телеканала UDAR.