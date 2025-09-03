Ислам Махачев вспомнил, когда понял, что больше не захотел драться в России

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев вспомнил момент, когда понял, что больше не захотел выступать в российских лигах по ММА.

«Как только я полетел в Америку и посмотрел первый турнир UFC за кулисами, увидев масштаб организации, я поговорил с Али Абдель-Азизом и сразу сказал, что не хочу возвращаться домой и выступать в России, подпиши меня в UFC.

Шаг за шагом менялся: когда-то хотел стать мастером спорта по боевому самбо, потом хотел выиграть чемпионат России, а затем — мира. Позже открылись новые цели. Мы уже тогда знали, что я могу подписаться в большие организации, нам не стоит задерживаться в России и надо попробовать свои силы в Америке», — сказал Махачев в интервью для телеканала UDAR.