Бокс/ММА

«В зале он жёсткий тренер, продолжение Абдулманапа». Махачев — о Хабибе Нурмагомедове

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о подготовке к боям без Абдулманапа Нурмагомедова и роли его сына, Хабиба на посту главного тренера их команды.

«Без Абдулманапа изменения колоссальные. Больше минусов, чем плюсов. Мы стараемся сохранять ту дисциплину, которая была на протяжении всей нашей любительской карьеры.

Хабиб — это продолжение Абдулманапа. Яблоко от яблони. Сам подход, само отношение. В зале Хабиб — это жёсткий тренер. Само отношение, технический арсенал: Хабиб своим опытом делится. Но подход тот же.

В зале Хабиб — это жёсткий тренер. Вне пределов зала — это старший товарищ, который подскажет всё!» — сказал Махачев в интервью телеканалу UDAR.

