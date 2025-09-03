«Он тогда был чемпионом». Гэтжи рассказал, как в возрасте 18 лет смог перевести Сен-Пьера

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, как однажды смог во время тренировки перевести на тот момент обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) канадца Жоржа Сен-Пьера.

«В то время я учился в колледже, занимался борьбой. Однажды мои тренеры пригласили бойцов UFC [на тренировку по борьбе вместе со мной]. Тогда же пришёл и Жорж Сен-Пьер, которого я смог перевести. Сделал тейкдаун, когда мне было, наверное, 18, а он тогда был чемпионом», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.

