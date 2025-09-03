Скидки
Джозеф Паркер отреагировал на разбирательство WBO с Усиком из-за видео, где тот танцует

Джозеф Паркер отреагировал на разбирательство WBO с Усиком из-за видео, где тот танцует
Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер отреагировал на разбирательство руководства Всемирной боксёрской организации (WBO) с непобеждённым 38-летним абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком из-за видео, где тот танцует, несмотря на заявления о проблемах со здоровьем, в частности, со спиной.

«Усик — хороший танцор! Было приятно видеть, как он развлекается. Если WBO решит что-то расследовать, то это их дело», — приводит слова Паркера портал BoxingScene.

Напомним, Усик просил отложить переговоры с обязательным претендентом по линии WBO Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

