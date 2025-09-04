Тренер Махачева назвал главное преимущество Ислама в бою с Делла Маддаленой. Это не борьба

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, назвал главное преимущество своего подопечного в его предстоящем бою с обладателем титула UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Самое большое преимущество Махачева в поединке с Делла Маддаленой заключается в его невероятной силе. Он феноменально силён. Из всех легковесов, которых мне приходилось тренировать, Ислам — самый сильный. Не помню, чтобы кто-то из них был настолько же сильным, как Махачев. Он просто вне конкуренции. Из всех моих подопечных Махачев — тот, кто лучше остальных может противостоять более крупным соперникам», — приводит слова Мендеса портал Bloody Elbow.