Волкановски вспомнил, что почувствовал, когда его нокаутировал Махачев в реванше

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски вспомнил, что почувствовал, когда его нокаутировал россиянин Ислам Махачев в реванше, который состоялся в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в ОАЭ.

«Он нокаутировал меня ударом голенью ноги по затылку — это прямой контакт с мозгом и, как следствие, травма головного мозга. Я помню, как услышал звук, похожий на «чзоооооо». Всё вокруг словно перевернулось с ног на голову. Я подумал: «Нееет». Сразу понял, что происходит. Всё было как в тумане, раздавались странные звуки, но я словно знал, что произошло. Поэтому пытался взять себя в руки и защититься, но не мог — мои руки не слушались меня», — приводит слова Волкановски портал Middle Easy.