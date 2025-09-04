Скидки
Волкановски вспомнил, что почувствовал, когда его нокаутировал Махачев в реванше

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски вспомнил, что почувствовал, когда его нокаутировал россиянин Ислам Махачев в реванше, который состоялся в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в ОАЭ.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев (W) - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
TKO
Александр Волкановски

«Он нокаутировал меня ударом голенью ноги по затылку — это прямой контакт с мозгом и, как следствие, травма головного мозга. Я помню, как услышал звук, похожий на «чзоооооо». Всё вокруг словно перевернулось с ног на голову. Я подумал: «Нееет». Сразу понял, что происходит. Всё было как в тумане, раздавались странные звуки, но я словно знал, что произошло. Поэтому пытался взять себя в руки и защититься, но не мог — мои руки не слушались меня», — приводит слова Волкановски портал Middle Easy.

