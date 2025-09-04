Скидки
Пауло Коста анонсировал бой против Шары Буллета

Пауло Коста анонсировал бой против Шары Буллета
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что согласился провести бой против российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет).

«Мне предложили Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился», — написал Коста на личной странице в своей социальной сети X.

В июле на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) Магомедов единогласным судейским решением по итогам трёх раундов победил канадца Марка-Андре Баррио. Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации пять побед и одно поражение.

На счету Косты 15 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

